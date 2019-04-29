Отказ России от участия в слушаниях по делу задержанных украинских моряков выгоден Киеву и самим обвиняемым – адвокат

Отказ России от участия в слушаниях по делу задержанных украинских моряков выгоден Киеву и самим обвиняемым. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат одного из моряков Илья Новиков.

«Шансы на то, что трибунал примет решение в пользу заявителя — Украины — от этого только повышаются. Чем больше для России будет накапливаться разных неблагоприятных последствий в связи с тем, что эта ситуация не разрешается и моряки остаются здесь в заключении, тем больше вероятность того, что в итоге руководство России примет решение как-то от этого отделаться», — отметил И.Новиков.

Он также подчеркнул, что возможный отказ России от исполнения решения трибунала «прикроет очень многие каналы для использования международного права». «Россия просто потеряет этот инструмент для отстаивания своих интересов», — заключил И.Новиков.

Ранее сообщалось, что российская сторона уведомила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) в Гамбурге о том, что Москва не будет участвовать в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.

В документе отмечается, что, с точки зрения российской стороны, у трибунала по морскому праву нет юрисдикции для «керченского инцидента». В связи с отсутствием российских представителей ITLOS сократил слушания на один день. Ранее планировалось, что они пройдут 10 и 11 мая. Аргументы украинской стороны трибунал заслушает в пятницу, 10 мая. Решение будет вынесено, как ожидается, до конца мая.