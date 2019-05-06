Суд обязал команду «Тосно» выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску ФНС

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал команду «Тосно» выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы. Ранее ФК Тосно был признан банкротом.

В мае прошлого года Тосно выиграл Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард» (2:1). После этого владеющая клубом компания «Форт групп» сообщила о прекращении существования команды из-за финансовых проблем. В минувшем декабре арбитражный суд признал «Тосно» банкротом. С клубом по прежнему судятся несколько компаний— кредиторов, а также целый ряд бывших футболистов и сотрудников.

Как сообщает ТАСС, сумма в 60 млн рублей сложилась из текущих долгов, штрафов и пеней.