Россия отказалась участвовать в Международном трибунале ООН по морскому праву, где рассмотрят дело украинских моряков

Россия отказалась участвовать в Международном трибунале ООН по морскому праву, где будет рассматриваться дело украинских моряков. Москва направила в инстанцию официальное уведомление.

С точки зрения российской стороны, у трибунала нет юрисдикции для «керченского инцидента». Военные операции, проводимые с помощью кораблей или самолетов вооруженных сил, не подпадают под действия Конвенции ООН по морскому праву, говорится в ноте посольства России в Германии. Отмечается, что по этой причине трибунал в Гамбурге не сможет ввести предварительные меры, на которых настаивает Киев.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 25 ноября. Два катера и буксир Военно-морских сил Украины были обстреляны и захвачены российскими пограничниками при попытке прохода через Керченский пролив. 24 моряка оказались за решеткой. Их обвинили в нарушении госграницы. Они сами, а также украинские власти признали их военнопленными. Киев добивается возвращение своих кораблей и экипажей, а также прекращения в их отношении судебной процедуры..

В связи с отсутствием российских представителей слушания сокращены на один день. Аргументы украинской стороны трибунал заслушает 10 мая. Решение будет вынесено, как ожидается, до конца месяца.