Президент Путин заслушал доклады глав СК, Минтранса и Минздрава по авиакатастрофе в Шереметьево

Президент Путин заслушал доклады главы Следственного комитета, министра транспорта и руководителя Минздрава по авиакатастрофе в Шереметьево, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В результате катастрофы погиб 41 человек.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Один человек в тяжелом состоянии, — рассказал журналистам директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков. По словам Петрикова, НИИ имени Склифосовского готов принимать столько пострадавших, сколько будет необходимо.

Более половины погибших в авиакатастрофе в Шереметьево жители Мурманской области. В регионе объявлен трехдневный траур, — рассказала «Эху Москвы» обозреватель газеты Вечерний Мурманск Екатерина Богданова. В связи с трагедией в Мурманске сможет быть отменено авиашоу 9-го мая.