Пикет в защиту парка «Лосиный остров» пройдет завтра в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из его организаторов, член Политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Мы проводим пикет у Минприроды, которое подготовило чудовищный проект фактически уничтожения Лосиного острова. Это так называемый дублер Щелковского шоссе, это огромная трасса, где место предоставляется не только для самого шоссе, но и для всей торговой и развлекательной индустрии. Фактически это конец Лосиному острову – зеленым легким Москвы и уникальному природному комплексу», — сказал он.

С.Митрохин отметил, что префектура ЦАО до сих пор не согласована проведение акции. Она должна принять решение о согласовании сегодня к 23.00.

«Если нам будет отказано, пикет пройдет в режиме одиночного. Я ожидаю участия большого количества людей, потому что все озабочены этими чудовищными замыслами правительства России и преисполнены решимости их остановить», — заключил С.Митрохин.

Акция пройдет 7 мая с 13.00 до 14.00 у здания Министерства природных ресурсов и экологии РФ по адресу: ул.Большая Грузинская, д.4/6.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил изменить границы особо охраняемой природной территории «Национальный парк «Лосиный остров» для реконструкции Щелковского шоссе. В рамках проекта предполагается вырубить часть парка для строительства трассы – дублера.