В СИЗО выразили благодарсть Павлу Мамаеву за участие в популяризации спортивного образа жизни среди заключенных

Администрация СИЗО отметила благодарственным письмом футболиста Краснодара Павла Мамаева за участие в проекте по популяризации спортивного образа жизни среди заключенных, — рассказал адвокат Игорь Бушманов на слушаниях в Пресненском суде. Согласно документу, Мамаев характеризуется как примерный, неконфликтный человек. Он хорошо ладит с сокамерниками и выполняет требования администрации.