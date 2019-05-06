Президент Путин заслушал доклады глав СК, Минтранса и Минздрава по авиакатастрофе в Шереметьево

Президент Путин заслушал доклады главы Следственного комитета, министра транспорта и руководителя Минздрава по авиакатастрофе в Шереметьево, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В результате катастрофы погиб 41 человек.

Следствие рассматривает несколько версий, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. В министерстве транспорта пока не видят оснований для приостановки полетов самолетов Сухой СуперДжет-100.