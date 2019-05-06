Китайская корпорация Huawei может получить контракт на поставку оборудования в рамках «закона Яровой»

Как утверждается, закупить устройства для хранения данных могут сотовый оператор МТС и его дочерний интернет-провайдер МГТС.

Huawei – единственная компания, которая может предоставить оборудование в рамках решения, разработанного российской компаний «Норси-Транс». Так утверждают источники газеты «Коммерсантъ». По их словам, такой выбор был сделан после того, как «Норси-Транс» провела тестирование устройств ряда компаний, в том числе американской Western Digital. Это подтвердил и гендиректор компании Сергей Овчинников, который, впрочем, в интервью газете не стал комментировать выбор поставщика. Как отмечают собеседники издания, на оборудование компании Huawei МТС и МГТС могут потратить около 50 млрд рублей в течение 5 лет, из них около половины суммы – на устройства для хранения данных. В самом мобильном операторе, а также в китайской корпорации возможное заключение контракта на поставки не комментируют.

Huawei в разных странах мира подозревают в передаче информации китайским властям. Из-за этого от оборудования компании начали отказываться госорганы США, Австралии и Новой Зеландии.