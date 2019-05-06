Межгосударственный авиационный комитет начал расшифровывать данные черного ящика самолета Сухой СуперДжет-100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, — сообщает министерство транспорта. Следственный комитет подтвердил, что в катастрофе погиб 41 человек. В московских больницах сейчас находятся девять пострадавших. Всем, включая родственников, оказывается квалифицированная медицинская помощь, — рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Выплаты семьям погибших и пострадавшим будут осуществляться из трех источников, — рассказал министр транспорта Евгений Дитрих.

Следствие считает, что катастрофа могла произойти из-за недостаточной квалификации пилотов, плохой погоды и технической неисправности.

Общероссийский траур по погибшим не объявлялся. В Кремле пока не обсуждается такая возможность, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В авиакатастрофе в Шереметьеве погибли 26 жителей Мурманской области. В регионе объявлен трехдневный траур.