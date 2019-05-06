Китайская компания Huawei может получить крупный контракт на поставку оборудования для МТС по «закону Яровой», — сообщает Коммерсант со ссылкой на информированные источники. Впрочем, официально ни Huawei, ни МТС эту информацию пока не комментировали.

В разных странах мира Huawei подозревают в передаче информации китайским властям — из-за этого от оборудования компании начали отказываться государственные органы США, Австралии и Новой Зеландии.