РФ уведомила Международный Трибунал по морскому праву, что не будет участвовать в слушаниях по делу украинских моряков

Россия уведомила Международный Трибунал по морскому праву в Гамбурге о том, что не будет участвовать в слушаниях по делу украинских моряков. С точки зрения российской стороны, у Трибунала нет юрисдикции для Керченского инцидента. В связи с отсутствием российских представителей слушания сокращены на один день. Ранее планировалось, что они пройдут 10 и 11 мая. Как ожидается, решение будет вынесено до конца этого месяца.