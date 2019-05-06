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14:30, 06 мая 2019

Выплаты пострадавшим и семьям погибших в Шереметьево будут осуществлять Аэрофлот, страховые компании и власти

Выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате катастрофы в аэропорту Шереметьево будут осуществлять Аэрофлот, страховые компании и региональные власти, — сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. В частности, семьи погибших, по предварительным данным, могут получить от  Аэрофлота по пять миллионов рублей. Дитрих подтвердил, что извлечено тело 41 погибшего. По его данным, горящий самолет потушили за  18 минут. Первая пожарная машина оказалась рядом через минуту после приземления. В течение последующих четырех минут на место ЧП прибыло еще шесть пожарных расчетов.

Министр также рассказал, что следователи работают над восстановлением точной картины произошедшего. При этом он отказался сообщить, есть ли подозреваемые по уголовному делу.



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