Большинство россиян выступает за прекращение военной операции России в Сирии – «Левада-центр»

Большинство россиян (55%) выступает за прекращение военной операции России в Сирии. Об этом со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра» в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила социолог центра Карина Пипия.

«Среди населения России в принципе снижается интерес к событиям в Сирии. На данный момент, за ними внимательно следит только каждый десятый респондент. При этом поддержка участия России в сирийском конфликте, продолжение военной операции в Сирии находит все меньший отклик в стране. На данный момент, каждый второй ее житель говорит о том, что Россия должна завершить эту операцию», — сказала она.

При этом, отметила К.Пипия, у более трети жителей страны (37%) сохраняются опасения, что Сирия может стать «вторым Афганистаном» для России.

Опрос проведен 18-23 апреля 2019 года.

В августе 2017 года 49% респондентов высказались за прекращение участия России в сирийском конфликте.