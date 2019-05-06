Допинг-пробы из московской антидопинговой лаборатории доставлены в одну из зарубежных лабораторий, аккредитованных ВАДА. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря прошлого года. Однако не уложилась в отведенный срок, поскольку оборудование экспертов ВАДА не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Только 30 апреля Эксперты Всемирного антидопингового агентства завершили работу по получению допинг-проб. Всего было получено более 4,5 тысяч контейнеров (пробы A и B).

Как ранее сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, перепроверку вывезенных из России допинг-проб планируется проводить в аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в швейцарской Лозанне.

Российское антидопинговое Агентство было восстановлено в правах в сентябре 2018 года решением Исполкома ВАДА.