На президентских выборах в Северной Македонии победу одержал кандидат правящей партии Стево Пендаровски. Он заручился поддержкой почти 52 процентов избирателей, в то время, как его соперница – Гордана Силяновска-Давкова получила почти 45 процентов голосов. Она представляет крупнейшую оппозиционную партию. Победитель президентской гонки сказал, что результат выборов означает гарантированный путь для Северной Македонии в НАТО и Европейский Союз.