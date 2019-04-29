Специалисты приступают к изучению черных ящиков, которые были обнаружены в аэропорту Шереметьево на месте крушения самолета Сухой Суперджет-100. Среди версий Следственный комитет назвал недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, неисправность самого самолета, а также метеоусловия.

Самолет Аэрофлота совершавший рейс в Мурманск, аварийно сел в Шереметьево, а затем загорелся.

У лайнера во время полёта отказала связь. Об этом командир воздушного судна Денис Евдокимов рассказал интернет-проекту «База».

В Аэрофлоте утверждают, что у командира корабля был достаточный опыт подготовки.

Руководитель профсоюза бортпроводников Илона Борисова в эфире РБК раскритиковала действия наземных служб Шереметьева.

Следствие, в свою очередь, настаивает, что наземные службы аэропорта действовали оперативно.

Российские власти не намерены отказываться от эксплуатации самолетов Сухой СуперДжет-100, несмотря на трагедию в Шереметьево, — об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих. В свою очередь, в Кремле призвали не ориентироваться на эмоциональный фон соцсетей вокруг авиакатастрофы.

Вчерашний инцидент в Шереметьево далеко не первый инцидент с данным самолетом не только в России, но и за рубежом.

Российские власти не станут отказываться от эксплуатации самолётов Super jet из-за того, что в него вложено много средств. Такое мнение в эфире «Эха» высказал заслуженный лётчик-испытатель Магомет Толбоев.

По словам Толбоева, в целом самолёт нельзя считать надёжным.

В Мурманской области объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой самолета. В самом Мурманске организованы два стихийных мемориала, куда несут цветы, игрушки и свечи. Также люди возлагают цветы в аэропорту Шереметьево и у представительства Мурманской области в столице.