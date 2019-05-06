Глава МИД Украины подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Об этом сам Павел Климкин сообщил в эфире телеканала «Прямой».

«Это будет правильно и по-человечески позволить новому президенту выбрать тех, с кем он будет работать», — заявил глава МИДа.

При этом Климкин отметил, что не собирается завершать политическую карьеру. Он не исключил возможности взаимодействия с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским в качестве советника.

Ранее стало известно, что дату инаугурации определят 14го мая на заседании Рады.