«Диссернет» обнаружило неоформленные заимствования в трех научных статьях ио губернатора Петербурга Александра Беглова

Сообщество «Диссернет» обнаружило неоформленные заимствования в трех научных статьях исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Через год после публикации этих статей Беглов защитил диссертацию в Москве, получив степень доктора экономических наук, — рассказал сооснователь Диссернета Сергей Пархоменко. До этого, в 94-м году, Беглов стал кандидатом технических наук.