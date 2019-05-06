Большинство россиян, 55% считают, что Россия должна завершить военную операцию в Сирии, — показал опрос Левада Центра. При этом 51% респондентов поддерживают политику России в Сирии.

Как отмечают авторы исследования, интерес россиян к сирийскому конфликту падает. Сейчас только 13 процентов внимательно следят за развитием событий в Сирии.

Российская военная операция в Сирии началась осенью 2015 года. Спустя два года власти объявили о значительном сокращении группировки в Сирии. Президент путин тогда заявил о разгроме наиболее боеспособной группировки террористов.