Трехдневный траур объявлен в Мурманской области после катастрофы самолет Сухой Суперджет-100 в аэропорту Шереметьево

Самолет направлялся в Мурманск. Из 41 погибшего пассажира 26 это жители Мурманской области, — сообщили ТАСС в областной администрации.

Общероссийский траур пока не объявлялся. В настоящий момент я не располагаю информацией о том, чтобы этот вопрос обсуждался", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам. Путин получает доклады и выразил соболезнование, а также дал необходимые поручения по поводу расследования и по оказанию помощи пострадавшим, — добавил Песков. Он также уточнил, что президент не решает вопросы, связанные с приостановкой полетов самолетов Сухой Суперджет-100.

В Минтрансе не видят оснований для приостановки полетов, — заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

Сухой Суперджет-100 первый пассажирский самолет, разработанный в России. Его производство началось в 2011 году, крупнейший заказчик – Аэрофлот.

СуперДжет не является ни надежным, ни безопасным самолетом, — рассказал в эфире «Эха» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев

Толбоев добавил, что вряд ли в России откажутся от этого самолета.



В ноябре прошлого года Брюссельские авиалинии отказались от четырех самолетов Суперджет-100 из-за поломок. В то же время крупнейший зарубежный заказчик, мексиканская компания ИнтерДжет, попросила отремонтировать двигатели самолетов в долг.

По данным Коммерсанта, у СуперДжета, сгоревшего при посадке в Шереметьево, год назад был серьезный технический сбой: во время снижения у самолета не выпустились закрылки, но тогда полет завершился благополучно.

По словам источника издания, сгоревший борт был произведен на заводе в Комсомольске-на-Амуре и передан Аэрофлоту в сентябре 2017 года. Он имел относительно небольшой налет и совершал преимущественно короктие перелеты.