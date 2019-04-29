В Кремле внимательно следят за новостями об отмене акций «Бессмертный полк» в Белоруссии и Казахстане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой информацией. Мы не можем точно сказать, потому что не всегда понятно, о чем конкретно идет речь, о чьих решениях, что привело к таким решениям, поэтому здесь мы тоже не спешили бы делать какие-либо заключения поспешно», — сказал он.