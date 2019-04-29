В Кремле объяснили «целесообразностью» отставку посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Это кадровое решение президента, которое принимается в соответствии с целесообразностью. Это решение главы государства», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что в Кремле довольны работой М.Бабича на должности посла.

«Он проработал недолго, но за непродолжительный срок достаточно много было сделано», — добавил пресс-секретарь президента.

30 апреля президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь. Другим Указом глава государства освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России, а также от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь.