Президент Венесуэлы Николас Мадуро может посетить Санкт-Петербургский международный экономический форум

Этого не исключил в ходе своей пресс-конференции глава венесуэльского МИДа Хохе Арреаса.

Венесуэла точно примет участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сказал Арреаса. Однако состав делегации, по его словам, пока не определен. В тоже время Николас Мадуро хотел бы посетить северную столицу и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, добавил глава венесуэльского внешнеполитического ведомства. От чего будет зависеть визит Мадуро в Петербург, Арреаса не уточнил. Тем временем он отметил, что Каракас надеется на поддержку Москвы и Пекина в создании нового механизма финансовых транзакций в условиях американских санкций. По словам главы венесуэльского МИДа, латиноамериканская республика ищет альтернативные способы взаимодействия с дружественными странами в условиях блокады со стороны США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы относительно возможности приезда лидера этой страны Николаса Мадуро на Петербургский международный экономический форум.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря спросили, что ему известно о возможности подобного визита.

США ранее ввели ряд ограничительных мер против властей Венесуэлы и ряда госпредприятий. Это произошло на фоне политического противостояния между правительством и оппозицией, которое продолжается уже более 3 месяцев.