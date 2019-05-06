Следственный комитет подтвердил, что оба чёрных ящика изъяты с места крушения самолёта в аэропорту Шереметьево

Среди версий ЧП – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и технического персонала, неисправность самого самолёта, а также метеоусловия. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы, сообщает СК.

Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс в Мурманск, аварийно сел в Шереметьево после возникновения технических неполадок на борту. Ранее утверждалось, что в самолёт могла попасть молния. При приземлении он загорелся. Погиб 41 человек, 9 доставлены в больницы. Большинство погибших – жители Мурманской области.

Власти Мурманской области обещают не оставить без внимания родственников погибших. Об этом ночью заявил губернатор Андрей Чибис.

Жители Мурманска несут цветы к аэропорту. Ещё один стихийный мемориал организован у памятника Жертвам интервенции в центре города. Символическое место памяти погибших организовано и в аэропорту Шереметьево.