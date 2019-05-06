Прокуратура проверяет аэропорт Саратова, откуда вылетел перед ЧП в Шереметьево самолёт Sukhoi Superjet 100. Прежде всего, выясняют, как готовили к рейсу воздушное судно и заправляли его топливом.

Самолёт совершил аварийную посадку в Шереметьево после того, как на борту возникли технические неполадки. При приземлении он загорелся. Погиб 41 человек, 9 пострадали. Среди версий рассматриваются: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и технического персонала, неисправность самого самолёта, а также метеоусловия.

Оснований для приостановки компании Suchoi Super Jet 100 нет, считает глава Минтранса Евгений Дитрих. По его словам, выплаты пострадавшим и семьям погибших осуществит Аэрофлот, а также страховые компании и регионы.