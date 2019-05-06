Завершился 27-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги

По итогам которого Зенит стал Чемпионом, а борьба за медали обострилась.

Тур оказался на редкость упорным. Достаточно сказать, что ни одной из команд первой четверки не удалось одержать победу. Зениту для пятого в истории титула хватило ничьей в Грозном. Локомотив проиграл в Туле Арсеналу. ЦСКА в дерби с Динамо довольствовался ничьей. Лишь очко смог взять и Краснодар по итогам визита в Ростов.

Таким образом, за три тура до завершения Чемпионата у Локо 49 очков, 47 в активе краснодарцев. 45 у ЦСКА. И еще на два меньше у столичного Спартака. В следующем туре в центре внимания игра в Санкт Петербурге между Зенитом ЦСКА. Впрочем, мотивация хозяев в данном матче –вещь довольно иллюзорная.

По итогам Чемпионата три лучшие команды получают путевки в Лигу Чемпионов. Занявшие четвертое-пятое места отправляются в Лигу Европы.