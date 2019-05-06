Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня прибывает с визитом Турцию

Вместе с ним для переговоров в Анкару прилетает и делегация североатлантического альянса.

Визит Столтенберга стал первым после того, как в руководстве сил альянса в Европе произошла ротация. В минувшую пятницу в штаб-квартире верховного главнокомандующего объединёнными силами союзников в бельгийском Монсе прошла церемония передачи полномочий от генерала Кертиса Скапарротти к генералу ВВС США Тоду Уолтерсу. В Анкаре ключевой темой станет обсуждение вопроса о закупках вооружения для Турции. Во-первых, Турция в случае отказа США поставить ей истребители пятого поколения F-35, заявляет о готовности удовлетворить потребность в самолетах такого класса в другом государстве. Во-вторых, Реджеп Тайип Эрдоган настаивает, что увязывать поставки самолетов с планами по приобретению у России зенитно-ракетных комплексов С-400, Вашингтону не стоит. США высказывали этим активное недовольство. В СМИ появилась информация, что Турция может заменить американские машины перспективными российскими истребителями Су-57.

Ранее в Анкаре заявляли, что не откажутся от планов закупки российских комплексов С-400 «Триумф» и первая партия этих систем должна поступить в страну в июле.