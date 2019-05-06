В Следственном комитете выделили три основные версии катастрофы самолета Superjet в столичном аэропорту «Шереметьево»

В ведомстве полагают, что трагедия могла произойти из-за недостаточной квалификации пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправности лайнера или плохой погоды. В СК отметили, что место происшествия осмотрел лично его руководитель Александр Бастрыкин, Он провел совещание со следователями, которым поручено уголовное дело. Кроме того, ведомство подтвердило, что эксперты изъяли два бортовых самописца, которые уже направлены на изучение. Тем временем источник агентства «Интерфакс» ранее утверждал, что приоритетной версией катастрофы Superjet является отказ электрооборудования и автоматики из-за удара молнии. По его словам, самолет совершил грубую посадку, четырежды ударившись о полосу, и после четвертого удара разрушилась одна из стоек шасси. Ее обломки, отметил собеседник агентства, могли попасть в двигатель и вызвать пожар. Другой источник, в свою очередь, предполагает, что элемент поврежденного шасси мог попасть не в двигатель, а в левый топливный бак. Это, по его словам, спровоцировало выброс топлива и последующее возгорание.

На борту потерпевшего крушение Superjet компании «Аэрофлот» находились 78 человек. Самолет должен был совершить рейс из Москвы в Мурманск. В результате случившегося погиб 41 человек.