Следственный комитет подтвердил, что оба чёрных ящика изъяты с места крушения самолёта в аэропорту Шереметьево

Среди версий ЧП – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и технического персонала, неисправность самого самолёта, а также метеоусловия. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы, сообщает СК.

Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс в Мурманск, аварийно сел в Шереметьево после возникновения технических неполадок на борту. Ранее утверждалось, что в самолёт могла попасть молния. При приземлении он загорелся. Погиб 41 человек, 9 доставлены в больницы. Большинство погибших – жители Мурманской области.

Пока неизвестны причины произошедшего в Шереметьево. Ставить вопрос о прекращении полётов суперджетов рано, сказал в эфире «Эха» председатель комиссии гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Российские авиакомпании, а также ведомства, которые используют Superjet, пока не делали никаких заявлений по поводу приостановки их эксплуатации.

Акции Аэрофлота в начале торгов сегодня упали в цене на 4 процента. Затем немного отыграли свои позиции. Это связано с авиакатастрофой в Шереметьево.