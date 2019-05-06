На Шри-Ланке сегодня возобновятся занятия в школах

Они были остановлены после серии взрывов в нескольких городах островного государства.

Школы откроют, но пока не для всех. С этого дня учёбу возобновят только ученики старших классов. Остальные смогут это сделать только через неделю, сообщает агентство ТАСС. Возле учебных заведений по-прежнему усилены меры безопасности. Занятия во всех школах власти отменили после восьми взрывов в крупных отелях и католических церквях в Пасху, 21 апреля. Серия терактов стала крупнейшей атакой в истории Шри-Ланки. Большинство взрывов смертники устроили в столице Коломбо. Погибли 250 человек, вдвое больше пострадали. После терактов школы решили временно закрыть. За этот период в крупнейших городах страны власти привели в действие специальный план по обеспечению безопасности школьников, заявили в правительстве. По подозрению в причастности к атакам арестованы больше ста человек, установлены личности смертников, это местные жители. Теракты тем не менее могли планировать за рубежом, этого не исключил президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в эфире телеканала Sky News.



Ответственность за нападения взяла на себя запрещённая в России группировка «Исламское государство».