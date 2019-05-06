Директором театра кукол имени Сергея Образцова стал бывший теннисист Владимир Бакулев

Как пишет «Московский комсомолец», Минкульт не стал продлевать контракт со старым директоров Ириной Корчевниковой.

Бакулев был представлен труппе 30 апреля. «МК» отмечает, что ранее его пытались пристроить в Российский академический молодёжный театр и во МХАТ.

54-летний Владимир Бакулев организовывал теннисные турниры с участием звёзд, был советником в Госдуме и правительстве Москвы и возглавлял московский футбольный клуб «Норильский никель».