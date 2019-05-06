«Уралхим» создал штаб для внутреннего расследования взрыва на «Азоте» в Березниках

«Уралхим» создал штаб для внутреннего расследования причин хлопка на березниковском «Азоте», в результате которого погибло трое человек и один пострадал, сообщает пресс-служба «Азота».

«Создана комиссия, причина произошедшего выясняется. Руководство предприятия оказывает полное содействие в расследовании инцидента. На «Азот» в Березники выехал технический директор компании. В компании «Уралхим» создан штаб для внутреннего расследования, по результатам которого будут сделаны выводы об ответственности за инцидент и причинах произошедшего», — говорится в сообщении.

В компании подтверждают, что в результате несчастного случая погибло трое человек и один находится в больнице. Хлопок, по данным компании, произошел утром 6 мая при проведении ремонтных работ на производстве аммиака.

В пресс-службе «Уралхима» в свою очередь ТАСС подтвердили информацию о трех погибших и одном пострадавшем и добавили, что на производство несчастный случай не повлиял.