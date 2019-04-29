Отказ оборудования из-за удара молнии на высоте 2 километров – приоритетная версия катастрофы в Шереметьево

Отказ электрооборудования и автоматики из-за удара молнии на высоте около 2 километров – приоритетная версия катастрофы Superjet в Шереметьево. Об этом сообщает источник Интерфакса. По его данным, пожар в хвостовой части лайнера вспыхнул после четырёх ударов самолёта о взлетно-посадочную полосу, после разрушения стойки шасси.

Два бортовых самописца уже обнаружены, подтверждают в экстренных службах.

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек, шестеро пострадали. Самолёт выполнял рейс в Мурманск. В Мурманской области объявлен трёхдневный траур.

Госпитализированы шесть пассажиров рейса Москва— Мурманск. У них травмы разной степени тяжести, — сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Скворцова добавила, что один пациент поступил с подозрением на инфаркт Миокарда.

К этой модели всегда было много претензий, — сказал заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев в беседе с нашими ведущими Алексеем Соломиным и Алексеем Нарышкиным.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.