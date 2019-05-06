Президентские выборы в Северной Македонии завершились победой кандидата от правящей партии

Голосование прошло впервые после переименования страны.

Свою победу Стево Пендаровски назвал билетом в Европу для всей республики. По итогам прошедшего вчера второго тура 55-летний кандидат получил около 52 процентов голосов. На выборах он представлял правящий Социал-демократический союз.

Пендаровски – профессор политологии и считает прозападным политиком. Он поддерживал соглашение с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, что обеспечит вступление страны в НАТО и Европейский союз.

Его оппонент Гордана Силяновска-Давкова баллотировалась как независимый кандидат. Критиковала соглашение с Грецией, но при этом обещала придерживаться прозападного курса. Явка превысила обязательный порог в 40 процентов. Должность президента в Северной Македонии носит церемониальный характер. Тем не менее, глава государства является верховным главнокомандующим, подписывает или накладывает вето на законы.

Ратификация соглашения о вступлении Северной Македонии в НАТО завершится до конца года.