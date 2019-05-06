В московском аэропорту Шереметьево нашли два бортовых самописца сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100

Подлежат ли они расшифровке будет понятно после вскрытия.

Еще два устройства, которые позволят установить технические параметры, обнаружить пока не удается.

Они находились в хвостовой части лайнера, сильно пострадавшей от огня, рассказали РБК два источника в МЧС.

Накануне принадлежащий «Аэрофлоту» Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в Шереметьево вскоре после вылета из Москвы в Мурманск. По предварительной информации, решение вернуться в аэропорт командир экипажа принял из-за потери радиосвязи. Она могла возникнуть в результате удара молнии. Хотя многие эксперты выражают сомнение в этой версии. Во время жесткой посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж. Для эвакуации пассажиров использовали аварийные трапы. По словам пресс-секретаря «Аэрофлота» Максима Фетисова, вся процедура заняла «55 секунд при нормативе 90». При этом пользователи соцсетей пишут, что некоторые пассажиры тормозили процесс, пытаясь забрать ручную кладь.

Уголовное дело расследуется по статье «нарушение правил безопасности движения, повлекшие смерть двух и более лиц». Следователи допрашивают пострадавших, сотрудников терминала, компании «Аэрофлот» и иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Из пятерых членов экипажа трое госпитализированы, один бортпроводник погиб.

Всего на борту находились 78 человек, 41 погиб, девять остаются в больницах. Список выживших размещен на сайте «Аэрофлота».

Большинство пассажиров, погибших в сгоревшем в аэропорту Шереметьево самолете, стали жертвами отравления продуктами горения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.