Установление личности погибших в результате катастрофы в Шереметьево будет проводиться путём генетической экспертизы

Установление личности большинства погибших в результате катастрофы самолёта Suchoi Super jet 100 в Шереметьево будет проводиться путём генетической экспертизы. Об этом сообщает агентство РИА, ссылаясь на свой информированный источник. Погиб 41 человек, шестеро находятся в больнице. Одна пострадавшая доставлена в НИИ имени Склифосовского, рассказал директор клиники Сергей Петриков.

Накануне вечером самолёт, следовавший из Москвы в Мурманск, из-за технических пробьем был вынужден вернуться в Шереметьево. По некоторым данным. В лайнер попала молния. При посадке у самолёта загорелись двигатели.