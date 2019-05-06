Суд сегодня рассмотрит иск бобслеистки Надежды Сергеевой к Федеральному медико-биологическому агентству

Спортсменка пытается доказать, что запрещенный препарат попал в ее организм из-за того, что об этом не сообщили медики.

Соответчиком федерального агентства по иску Сергеевой, которую уличили в приеме допинга на олимпиаде в Пхенчхане, выступает производитель лекарства «Метионин». Спортсменка и ее тренер Алексей Полонников настаивают, что входящее в список Всемирного антидопингового агентства вещество «триметадизин» попало в ее организм как раз вместе с лекарством, которое прописало и закупило агентство. При этом в инструкции к препарату об этом ничего сказано не было. ФМБА виновным в допинговых проблемах бобслеистки себя не считает, впрочем – как и в аннулировании ее результатов на прошлогодней олимпиаде в Южной Корее и последовавшей дисквалификации.

Надежда Сергеева выступала в соревнованиях экипажей бобов-двоек и вместе со своей напарницей заняла 12-е место.