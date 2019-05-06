На месте аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево обнаружены два бортовых самописца. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники в МЧС. Ещё два прибора для снятия технических параметров пока не найдены.

В результате аварийной посадки и пожара на борту погиб 41 человек, 6 человек находятся в больнице, из них трое – члены экипажа. Предположительно в лайнер попала молния. Самолёт летел из Москвы в Мурманск.

«Аэрофлот» оказывает помощь родственникам пассажиров, погибших в катастрофе, сказал официальный представитель компании Максим Фетисов.

Фетисов добавил, что пассажиров аварийного «Суперджета» эвакуировали почти в 1,5 раза быстрее, чем положено по нормативам. «Эвакуация пассажиров аварийного SSJ-100 заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд».