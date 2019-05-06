В Мурманске местные жители приносят цветы и мягкие игрушки к импровизированным мемориалам. Они организованы в аэропорту и подножия памятника Жертвам интервенции в центре города.

Сегодня в области начался трёхдневный траур по погибшим в результате катастрофы самолёта Suсhoi Super jet 100 в Шереметьево. Лайнер, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, минувшим вечером совершил аварийную. Посадку и загорелся. Погиб 41 человек.