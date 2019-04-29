В Мурманской области объявлен траур в связи с гибелью людей в аэропорту Шереметьево. Самолёт Suсhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Мурманск, по техническим причинам вернулся и загорелся при посадке. Погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек.

Незадолго до посадки в «Шереметьеве» у лайнера «Суперджет» отказала связь. О неполадках командир воздушного судна Денис Евдокимов рассказал интернет-проекту «База».

Командир аварийного «Суперджета» является опытным пилотом, заверили в «Аэрофлоте». По словам представителя компании, общий налет пилота составляет 6800 часов, из них 1400 – на SSJ-100.

Попадание молнии самолёт не приводит критическим последствиям. Об этом в эфире «Эха» рассказал лётчик гражданской авиации Кирилл.

По словам Кирилла, молния должна быть очень серьёзной, чтобы хоть как-то повлиять на работу самолёта.