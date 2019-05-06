Прозападный кандидат побеждает на выборах президента Северной Македонии

Представитель Социал-демократического союза Стево Пендаровски набирает чуть больше половины голосов во втором туре. Пендаровски еще до появления первых результатов не сомневался в своей победе.

55-летний профессор политологии Пендаровски поддержал соглашение с Грецией об изменении названия страны с Македонии на Северную Македонию ради вступления страны в НАТО и Европейский союз. Его соперник во втором туре, представитель националистической оппозиции Гордана Силяновска-Давкова была против соглашения с Афинами, хотя и за вступление в Североатлантический альянс.