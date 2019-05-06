Соединенные штаты направляют авианосную группу к берегам Ирана

В ее составе будет авианосец «Авраам Линкольн» и тактическая группа бомбардировщиков. Вашингтон намерен послать ясный и однозначный сигнал иранскому режиму, что на любые покушения на интересы Соединенных Штатов или союзников будет дан ответ с точки зрения силы, предупредил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В то же время он подчеркнул, что Белый дом не стремится к войне с Тегераном. Ранее американский президент Дональд Трамп принял решение внести Корпус стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций.