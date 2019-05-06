В результате пожара на борту самолета Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек

Шесть пассажиров госпитализированы. Самолет SSJ-100 вылетел в Мурманск из Москвы, но вскоре вернулся в аэропорт «Шереметьево», во время аварийной посадки лайнер загорелся. Пожар развивался стремительно, хвост самолета полыхал, рассказал один из очевидцев Сергей Рябых.

Причиной катастрофы мог стать удар молнии, это следует из предварительных данных источника «Интерфакса». Как передает агентство, связь с диспетчером была потеряна, автоматика отказала, экипаж не стал вырабатывать топливо, самолет начал снижение с превышением посадочной массы и большим перелетом. В результате стойка шасси разрушилась. Ее элементы могли попасть в двигатель, который загорелся, сообщил собеседник «Интефакса».

Версию об ударе молнии подтверждает спасшийся пассажир лайнера Дмитрий Хлебушкин.

Пассажиры покидали горящий лайнер по надувным трапам. По словам представителя «Аэрофлота», эвакуация заняла 55 секунд при нормативе в 90. Однако источники «Интерфакса» со ссылкой на очевидцев утверждают, что некоторые пассажиры в нарушение команд экипажа начали доставать свои вещи с полок, что серьезно осложнило и замедлило процесс спасения.

Четыре члена экипажа и 33 пассажира выжили, люди смогли спастись во время экстренной эвакуации.

Ространсдзор проведет внеплановые проверки в связи с авиакатастрофой в «Шереметьеве», коснутся они аэропорта, «Аэрофлота» и Государственной корпорации по организации воздушного сообщения. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.



Первый после катастрофы рейс «Аэрофлота» до Москвы отправлен из Мурманска, вылет был задержан на несколько часов.