Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится сегодня с госсекретарем США Майклом Помпео

Переговоры пройдут в Финляндии. Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят ситуацию в Венесуэле и вопросы глобальной безопасности. Как сказал журналистам Помпео, он намерен настаивать в ходе встречи, чтобы Россия ушла из Венесуэлы. По словам Лаврова, Москва солидарна с законными властями Венесуэлы и президентом Николасом Мадуро и продолжит усилия ради того, чтобы кризис был решен путем политического диалога, а не с помощью силы.