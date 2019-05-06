Думская комиссия рассмотрит инцидент с депутатом, который открыл стрельбу из автомата

Дело будут разбирать на комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам. Как сказал ее глава Отари Аршба агентству ТАСС, они ждут обращения об оценке поведения «справедливороса»» Дмитрия Ионина. В интернете появилось видео на котором Ионин дает несколько очередей из автомата. Сам депутат позже подтвердил, что на видео запечатлен он. Ионии добавил, что стрелял из оружия, которое переделано из боевого.