Прозападный кандидат лидирует на выборах президента Северной Македонии

Представитель Социал-демократического союза Стево Пендаровски набирает чуть более половины голосов во втором туре. Подсчитано уже более 90 процентов голосов. 55-летний профессор политологии Пендаровски поддержал соглашение с Грецией об изменении названия страны с Македонии на Северную Македонию ради вступления страны в НАТО и Европейский союз. Его соперник во втором туре, представитель националистической оппозиции Гордана Силяновска-Давкова была против соглашения с Афинами, хотя и за вступление в Североатлантический альянс.