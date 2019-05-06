Больше половины россиян выступили за окончание операции в Сирии

Примерно треть респондентов видят риски перерастания конфликта в «новый Афганистан», говорится в опросе «Левада-центра». За продолжение операции высказалась всего 30% опрошенных, пишет газета РБК. Почти два года назад в пользу завершения выступало чуть менее половины респондентов. Более трети россиян государственную политику России по отношению к Сирии не одобряют. Обратного мнения придерживается 53% респондентов. «Левада-центр» фиксирует резкий спад интереса россиян к событиям в Сирии.