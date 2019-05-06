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07:32, 06 мая 2019

Уголовное дело о стрельбе возбудили в отношении депутата Госдумы от «Справедливой России» Дмитрия Ионина

Источник агентства «Уралинформбюро» утверждает, что расследование ведется по статье о хулиганстве. В интернете ранее появилось видео на котором Ионин дает несколько очередей из автомата. Сам депутат позже подтвердил, что на видео запечатлен он. Ионин добавил, что стрелял из оружия, которое переделано из боевого. Депутат говорил, что готов понести ответственность за инцидент, решение устроить стрельбу признал ошибкой.



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