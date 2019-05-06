Власти Шри-Ланки блокировали доступ к социальным сетям после беспорядков в районе столицы страны

В городе Негомбо близ Коломбо введен комендантский час. Как передает Reuters, в этом населенном пункте произошли столкновения между представителями христианской и мусульманской религиозных общин.

В прошлом месяце на Шри-Ланке в один день прогремели несколько взрывов. По последним данным в результате терактов погибли около 250 человек. Ответственность за случившееся взяли на себя радикальные исламисты.