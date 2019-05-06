Более 40 человек погибли в результате пожара на борту самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»

Из 78 человек, по официальным данным, спаслись только 37. Лайнер вылетел вечером воскресенья в Мурманск из Москвы, но вскоре вернулся в аэропорт и загорелся во время аварийной посадки. По словам источника «Интерфакса», знакомого с ситуацией, воздушное судно утратило связь с диспетчерами после попадания молнии. Часть пассажиров после посадки смогла эвакуироваться по аварийному трапу. По словам собеседника агентства, гибель людей в хвостовой части могла произойти из-за того, что некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. При этом в «Аэрофлоте» сказали, что сама эвакуация оказалась почти в полтора раза быстрее норматива.